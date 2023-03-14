Кадиров після зустрічі з Путіним похвалив Міноборони Росії за «мудру тактику» у війні

Голова російського регіону Чечні Рамзан Кадиров похвалив Міністерство оборони Росії і його голову Сергія Шойгу, а також Генштаб російських збройних сил, заявивши, що військові РФ дотримуються «мудрої тактики» бойових дій в Україні.

«Ми рухаємося вперед у всіх сенсах. Я хоч і прихильник швидких форсованих дій в Україні, але й нинішня тактика Генштабу дуже обдумана і ощадлива», – написав Кадиров у телеграмі, зазначивши, що «ситуація як у країні, так і в лавах бойових підрозділів у рази краща, ніж була рік тому».

При цьому раніше голова Чечні, не критикуючи прямо Шойгу, неодноразово несхвально висловлювався як щодо тактики ведення бойових дій, так і щодо окремих командирів. Його оцінки часто збігалися з оцінками засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина.

Пригожин продовжує активно критикувати керівництво Міноборони Росії, включаючи майже відкритим текстом самого Шойгу. Новий пост Кадирова, в якому той негативно відгукується про військових, які критикують начальство, може трактуватися як полеміка з Пригожиним, хоча той не згадується – текст стилізований під звернення до рядового бійця.

«Наявність зв’язку не означає, що потрібно озвучувати і розкидати по соцмережах внутрішні питання. Вони завжди будуть!.. Закінчилися патрони? А чому заздалегідь не попередив офіцера? У хорошого бійця патрони ні з того ні з сього раптом не закінчуються», – пише Кадиров.

Саме Пригожин останніми тижнями скаржився на нестачу снарядів для ПВК «Вагнера» і загалом для російських військ, які воюють проти України.

Пост Кадирова був опублікований ввечері 13 березня. Вранці того ж дня з’явилося повідомлення про його зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що голова Чечні використав зустріч, щоб підкреслити роль чеченських бійців на фронті, і досяг позитивної реакції Путіна. При цьому, як зазначає ISW, бійці з Чечні зараз відіграють «мінімальну роль» на передовій і більш активно присутні у тилу. «Кадиров тому міг побоюватися втрати прихильності Путіна, оскільки не міг продемонструвати великих успіхів», – кажуть аналітики.

Напередодні у зведенні цієї ж організації зазначалося, що втрати серед в’язнів і найманців із ПВК «Вагнер» під Бахмутом можуть відлякати прихильників Євгена Пригожина. «Падіння Пригожина, ймовірно, налякає інших кремлівських чиновників, таких як Кадиров, і змусить їх стримати свої амбіції, щоб уникнути долі Пригожина», – йдеться у зведенні.

Кадиров, який позиціонує себе як «піхотинець Путіна», під час повномасштабної війни Росії проти України підкреслено демонстрував підтримку Пригожину. Більше того, співпрацювали їхні структури: відомо, що відправлені на війну через Чечню «добровольці» потрапляють і до ПВК «Вагнер».

У жовтні Кадиров опублікував пост, назвавши голову ПВК «Вагнер» «дорогим братом» і «природженим воїном». Паралельно він різко розкритикував генерала Олександра Лапіна за поразку російських військ у Лимані. Критику генерала тоді підтримав Пригожин.

У лютому Інститут вивчення війни припускав, що Кадиров не підтримає Пригожина у протистоянні з Міністерством оборони Росії. Ці висновки ґрунтувалися на заявах Кадирова про «прекрасні злагоджені стосунки» з відомством.