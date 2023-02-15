Кадиров розкритикував голів регіонів Росії за повідомлення про втрати у війні проти України

Голова Чечні Рамзан Кадиров закликав керівників російських регіонів припинити повідомляти про загибель жителів цих регіонів на війні проти України.

«Не треба маніпулювати на темі наших героїв, писати, що в такому регіоні загинуло стільки, а в іншому – стільки. Закликаю владу на місцях займатися вирішенням питань сімей загиблих та постраждалих бійців, і не коментувати втрати», – написав у своєму телеграм-каналі Кадиров.

Голова Чечні також заявив, що учасники війни проти України обрали цей шлях «самостійно й усвідомлено». При цьому в бойових діях беруть участь не лише військовослужбовці-контрактники й добровольці, а й мобілізовані росіяни.

Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну правозахисники неодноразово заявляли, що призов у Чечні має примусовий характер. Повідомлення про примусове відправлення жителів Чечні на війну надходять і після оголошення російською владою завершення мобілізації.

Засекретити дані про родичів російських військових, які загинули в Україні, планувало Міноборони РФ. 6 червня суд у Калінінграді визнав список загиблих із Псковської області, який вело видання мережі «Міські портали Shkulev Media Holding», забороненим матеріалом, і постановив, що відомості в ньому відносяться до державної таємниці, за розголошення якої може загрожувати кримінальна відповідальність, навіть якщо вони взяті з відкритих джерел.

Після цього низка регіональних ЗМІ, які раніше вели свої списки загиблих, їх видалили.

Однак багато ЗМІ, чиновників і правозахисників продовжують публікувати цю інформацію. Виходячи з цього, а також даних інших джерел Бі-Бі-Сі і «Медіазона» на 12 лютого встановили імена 14 093 російських військових, загиблих в Україні. Серед них – понад тисяча мобілізованих. Реальне число вбитих може бути значно більшим.

Журналісти зазначають, що з моменту публікації попереднього зведення 27 січня до списку додалося 1555 загиблих – це найбільший приріст за весь час повномасштабної війни.

Міноборони Росії востаннє називало офіційне число втрат 21 вересня у день оголошення мобілізації. Тоді стверджувалося, що в Україні було вбито близько 5 тисяч російських військових.

Генштаб Збройних сил України стверджує, що вбито було вже понад 139 тисяч російських військових. Західні розвідки говорять про схожу кількість, проте включають сюди і поранених.