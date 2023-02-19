Кадиров заявив про плани створити власну ПВК

Соратник президента Росії Володимира Путіна, голова Чечні Рамзан Кадиров заявив 19 лютого, що «всерйоз планує» створити власну приватну військову компанію на зразок ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина.

«Без жодного сумніву, такого роду професійні формування потрібні й необхідні. Тому я всерйоз планую при завершенні роботи на держслужбі скласти конкуренцію нашому дорогому брату Євгену Пригожину і створити приватну військову компанію. Думаю, що все вийде», – написав Кадиров у телеграмі.

Рамзан Кадиров очолює Чечню з 2007 року. Правозахисники неодноразово звинувачували його у порушеннях прав людини, а також у викраденнях і вбивствах своїх критиків. Проти голови Чечні запровадили санкції ЄС, США і низка інших країн.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кадиров став одним із головних пропагандистів війни.

Керівник Чечні регулярно звітує про відправку найманців на фронт, а також погрожує розправою найвищим посадовим особам України.

ПВК «Вагнер» – неофіційний російський збройний підрозділ, який не належить до Міноборони Росії чи інших державних структур. «Вагнерівці» відомі участю в наземних операціях у Сирії, Африці та у війні з Україною. Найманців підозрюють у скоєнні численних воєнних злочинів.

З весни 2022 року у ЗМІ почала з’являтися інформація про те, що ПВК «Вагнер» вербує та відправляє на війну російських в’язнів в обмін на помилування. Як це оформляється юридично, досі невідомо. Кремль заявив, що ця інформація засекречена. Вербуванням займався особисто близький до російського президента власник компанії Євген Пригожин, який відвідав колонії у різних областях країни.

Наразі бійці ПВК «Вагнер», за численними повідомленнями російських ЗМІ та самої організації, беруть участь у боях під Бахмутом, де несуть численні втрати. Це одна з найнапруженіших ділянок фронту.