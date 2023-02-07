Кадиров запропонував після України «денацифікувати» Польщу і боротися там «із сатанізмом»

Голова російського регіону Чечня Рамзан Кадиров запропонував після України «денацифікувати і десатанізувати» Польщу. Про це він написав у своєму телеграм-каналі 6 лютого.

Голова Чечні коментував наміри польської влади звернутися до США з проханням збільшити постачання озброєння замість того, яке Польща передала Україні, і заявив, що «поляки вчасно схаменулися».

«У рамках підтримки України Варшава примудрилася виснажити власні військові ресурси, і тепер вона збентежена: а що, коли після успішного закінчення СВО(«спеціальної військової операції» – так у Росії називають війну – ред.) Росія почне денацифікувати та демілітаризувати наступну країну? Адже після України на карті Польща», – написав Кадиров. Після цього він додав, що «неодноразово заявляв, що боротьба із сатанізмом має продовжуватися по всій Європі і в першу чергу на території Польщі».

Кадиров також зазначив, що Росія «може надати організаційну допомогу» в проведенні референдуму в Сілезії, оскільки цей регіон Польщі, на його думку, «заслужив на особливий незалежний статус і там вкрай необхідний референдум».

Російська пропаганда вперше заговорила про «десатанізацію» України восени минулого року. У державних російських ЗМІ тоді почав поширюватися наратив про те, що Росія – останній оплот істинної віри у світі, який гине від гріха, і хоче силою врятувати жителів України. Одним із рупорів «десатанізації» став Рамзан Кадиров.

На початку повномасштабного вторгнення в Україну влада Росії заявляла, що «спецоперація» має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».