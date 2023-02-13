Кадиров заявив про замах на командира чеченського підрозділу «Ахмат» Алаудінова

Глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив про те, що його помічника, командира спецпідрозділу «Ахмат» Апті Алаудінова отруїли.

У Telegram Кадиров написав, що 8 лютого Алаудінов через помічників отримав лисат, який був «просочений отруйною речовиною». Чкою саме – невідомо, проводяться аналізи. Командира чеченських спецпризначенців та двох його ад’ютантів після отримання першої медичної допомоги шпитаолізували до московської клініки, каже Кадиров. За його ж словами, їхньому життю нічого не загрожує.

Кадиров заявив, що почалося розслідування замаху і «результати вже є». Сам Алаудінов події не коментує. Де саме стався замах, Кадиров також не повідомив. Проте відомо, що на початку лютого Алаудінов перебував на війні в Україні.

Ніяких незалежних підтверджень, що на Алаудінова дійсно хотіли убити, і що його госпіталізували, наразі немає.

Критики режиму Рамзана Кадирова в Чечні раніше заявляли проєкту Радіо Свобода «Кавказ.Реалії», що Апті Алаудінов вирушив на війну в Україну, щоб «спокутувати провину». Його звинувачували у змові проти глави регіону у 2019 році. Алаудінов всі звинувачення заперечував.

25 серпня 2022 року Служба безпеки України назвала Алаудінова підозрюваним у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України. У 2014 році він був внесений до списку санкцій Державного департаменту США. Трохи згодом йому заборонили в’їзд до Латвії. 2020 року Алаудінов потрапив під санкції Великобританії.