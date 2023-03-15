ПВК «Вагнер» рекрутує найманців через найбільший у світі порносайт

На найбільшому в світі порносайті Pornhub з’явилася реклама російської військової компанії «Вагнер» – про це повідомили в середу кілька телеграм-каналів з посиланням на користувачів, передає російська служба Радіо Свобода.

Зазначається, що відео можна переглянути безпосередньо перед завантаженням порнографічного контенту, але тільки якщо зайти на Pornhub з Росії без VPN та програм з блокування реклами. У самому ролику, який містить нецензурну лексику, йдеться про те, що ПВК «Вагнер» веде «набір бійців з усіх російських регіонів», а закінчується він закликом влаштовуватися на роботу в ПВК замість перегляду порнографії.

Стверджується, що номер телефону, що вказаний у рекламі, насправді належить вербувальникам приватної військової компанії.

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Засновник приватної військової компанії Євген Пригожин, відповідаючи на запитання, чи справді її представники розміщували рекламу на Pornhub, заявив наступне:

«Не знаю на яких, але розміщення реклами на порносайтах – це дуже хороша ідея наших маркетологів. Я з ними повністю згоден. У цій рекламі йдеться: «Йди воювати в ПВК «Вагнер», досить *** (мастурбувати – ред.) Хто не згоден з цим аргументом?»

ПВК «Вагнер» – це російське неофіційне збройне формування. Найманці команії беруть активну участь у війні з Україною, а також у наземних операціях у країнах Близького Сходу та Африки. Бійців компанії звинувачують у скоєнні численних військових злочинів, зокрема, у позасудових стратах.