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Політика

Жителів окупованих територій женуть у «Вагнер». РФ страждає від снарядного голоду. Перевага за ЗСУ?

Виснажливі бої за Бахмут. Який вплив вони матимуть на подальший перебіг війни?

РФ відчуває жорстку нестачу боєприпасів, пише міністерство оборони Великої Британії. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що виробництво боєприпасів необхідно збільшити вдвічі. А наразі командування РФ запровадило жорсткі ліміти на снаряди. Чи надасть це перевагу ЗСУ?

Про це і не тільки у програмі Свобода Live:

На тлі повідомлень про те, що під Бахмутом Росія втрачає у 5 разів більше солдатів, аніж Україна, (за даними Генштабу ЗСУ – понад 160 тисяч, за даними Міноборони РФ – 5937 станом на вересень 2022 року) ПВК «Вагнер» вербує українців, зокрема в окупованому Мелітополі, для штурму міста-фортеці. Про це, зокрема, повідомив мер міста Іван Федоров.

  • Чи дійсно у Росії закінчуються боєприпаси та жива сила для наступу?
  • Якщо так, то чи не виснажилася так само Україна?
  • Чи має Україна резерви для продовження оборони і тим більше для наступу?

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