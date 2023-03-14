Жителів окупованих територій женуть у «Вагнер». РФ страждає від снарядного голоду. Перевага за ЗСУ?

РФ відчуває жорстку нестачу боєприпасів, пише міністерство оборони Великої Британії. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що виробництво боєприпасів необхідно збільшити вдвічі. А наразі командування РФ запровадило жорсткі ліміти на снаряди. Чи надасть це перевагу ЗСУ?

Про це і не тільки у програмі Свобода Live:

На тлі повідомлень про те, що під Бахмутом Росія втрачає у 5 разів більше солдатів, аніж Україна, (за даними Генштабу ЗСУ – понад 160 тисяч, за даними Міноборони РФ – 5937 станом на вересень 2022 року) ПВК «Вагнер» вербує українців, зокрема в окупованому Мелітополі, для штурму міста-фортеці. Про це, зокрема, повідомив мер міста Іван Федоров.