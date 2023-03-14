Зеленський зустрівся з прем’єр-міністеркою Ісландії

Прем’єр-міністерка Ісландії Катрін Якобсдоттір відвідала Київ і зустрілася з президентом Володимиром Зеленським, повідомив Офіс президента 14 березня.

Зеленський подякував голові уряду Ісландії за візит та за підтримку України цією країною, зокрема, за допомогу біженцям.

«Глава держави поінформував голову уряду Ісландії про ситуацію на фронті. Було наголошено на важливості підтримки України всіма партнерами й союзниками у боротьбі із загарбником», – йдеться в повідомленні.

Крім того, сторони обговорили роботу з притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні та ядерну безпеку.

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«Володимир Зеленський і Катрін Якобсдоттір обговорили перебіг і перспективи відбудови України. Президент акцентував на перспективах використання досвіду та експертизи Ісландії у сфері «зеленої» енергетики та запросив ісландський бізнес уже зараз інвестувати у відповідні проекти в нашій країні. Глава держави окремо порушив питання важливості визнання парламентом Ісландії Голодомору геноцидом українського народу», – заявляє пресслужба ОП.

Голова ісландського уряду назвала «честю» зустріч із президентом України.

«Президент і народ України проявили силу й стійкість, якими захоплюється весь світ. Ісландія продовжує зберігати солідарність із Україною», – заявила вона.

Із Якобсдоттір 14 березня також зустрівся прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, який повідомив, що обговорив із нею відновлення української енергетики.