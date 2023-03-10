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Норвегія надасть Україні дві установки NASAMS

«Україна має критичну потребу захистити себе від ракетних атак, і Норвегія допоможе»

Норвегія надасть Україні дві комплектні бойові установки NASAMS у співпраці зі США, повідомляє пресслужба норвезького уряду.

«Україна має критичну потребу захистити себе від ракетних атак, і Норвегія допоможе», – сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Норвегія також навчатиме українських військових обслуговуванню та експлуатації системи.

Міністр оборони Норвегії 10 березня відвідав Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Олексієм Резніковим.


Ці установки NASAMS прибудуть на додаток до двох вогневих підрозділів, наданих Сполученими Штатами минулої осені.

У лютому парламент Норвегії схвалив багаторічну програму підтримки України на суму 75 мільярдів норвезьких крон (7,3 мільярда доларів).

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