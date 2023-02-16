У Норвегії схвалили програму допомоги Україні на понад 7 мільярдів доларів

Парламент Норвегії схвалив багаторічну програму підтримки України на суму 75 мільярдів норвезьких крон (7,3 мільярда доларів).



«Мені дуже приємно, що є така широка згода щодо програми підтримки України, яка триватиме п’ять років і, таким чином, поширюватимкть на наступний парламентський період. Ми разом засуджуємо війну Росії в Україні та підтримуємо законну боротьбу українського народу», – сказав прем’єр-міністр Норвегії Йонас Ґар Стьор.



Також, як заявив норвезький прем’єр, на нинішньому етапі війни підтримка зброєю матиме вирішальне значення для того, щоб Україна могла відновити контроль над своєю територією, тому у 2023 році половина наданої допомоги буде у формі військової підтримки.



Президент України Володимир Зеленський через відеозв’язок був присутній на засіданні норвезького парламенту, коли презентували програму підтримки.

«Програма підтримки, яку Норвегія затверджує для нашої держави і якою створює прецедент гарантовано стійкої підтримки боротьби за свободу, розрахована на п’ять років. Жодна людина на землі сьогодні не скаже, а що саме станеться за цей час. П’ять років. Але всі ми точно розуміємо, чого не станеться.

Росія не здолає нашої з вами єдності», – сказав Зеленський.



75 мільярдів норвезьких крон буде надано протягом п’ятирічного періоду 2023–2027 років, тобто 15 мільярдів норвезьких крон щорічно, а також додаткова однорічна допомога у 2023 році в розмірі 5 мільйонів норвезьких крон країнам, що розвиваються, які постраждали від глобальних наслідків війни.

Раніше цього тижня президент України Володимир Зеленський та норвезький прем’єр Йонас Ґар Стьор провели телефонну розмову. У ході розмови Зеленський подякував Йонасу Ґару Стьору за новий оборонний пакет, який зміцнить Україну «на землі, у небі й на морі».