Особи, пов’язані з Росією, намагаються спровокувати заколот проти лідерів Молдови – розвідка США

Розвідувальне співтовариство США вважає, що особи, пов’язані з російською розвідкою, планують організувати протести в Молдові з метою повалення чинної влади. Такі дані, як повідомляє 10 березня CNN, навели неназвані представники Білого дому.

У США вважають, що Росія працює над послабленням уряду Молдови, який прагне тісніших зв’язків з Європейським союзом. США також бачать ознаки того, що пов’язані з російським урядом діячі можуть проводити навчання антиурядових демонстрантів у Молдові. Останніми тижнями Кишинів сколихнули антиурядові протести, переважно організовані лояльною до Росії партією «Шор».

США також вважають, що Москва працює над поширенням дезінформації про ситуацію в Молдові. Одним із прикладів є заява міністерства оборони Росії минулого місяця, нібито Україна планувала вторгнутися до сепаратистського молдовського регіону Придністров’я, який підтримує Москвою.

Представники США заявили, що ці звинувачення є «необґрунтованими, фальшивими та викликають безпідставну тривогу».

Адміністрація Байдена не бачить безпосередньої військової загрози для Молдови, заявили чиновники. Але США уважно стежать за діяльністю Росії в Молдові, побоюючись постійних зусиль Росії з дестабілізації Європи. Президент Джо Байден зустрівся з молдовською колегою Маєю Санду минулого місяця у Варшаві, де вони обговорили, зокрема, і діяльність Росії.

У жовтні 2022 року міністерство фінансів США запровадило санкції проти дев’яти осіб і 12 організацій, які, на думку Вашингтона, причетні до дестабілізації Молдови.