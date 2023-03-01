«Політичне рішення Путіна і Орбана»: чому загострюється ситуація у Молдові

Яка ситуація у Молдові? Хто організовує акції за відставку уряду та парламенту Молдови? Хто і чому бере в цих акціях участь? Чому угорська компанія Wizz Air перестала літати до Кишинева? З якою метою до Гагаузії прижджала велика делегація з Угорщини? Причому тут Росія? Про це Радіо Свобода в ефірі програми Свобода Live розповів Анатол Шалару, міністр оборони Молдови (2015-2016).

– У зв'язку з чим один з доволі відомих перевізників Європи Wizz Air припиняє перельоти до Кишинева?

– На рішення Wizz Air припинити авіаперевезення в Кишинів і з Кишинева треба дивитися в загальному контексті. Тому що Wizz Air – це угорська компанія, а Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини, є корисним ідіотом Путіна. Це політичне рішення, це не економічне, це не з причин безпеки, не через такі міркування.

Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини, є корисним ідіотом Путіна

У нас в Молдові всі знають. Є така гагаузька автономія. Там дуже потужні сепаратистські тенденції. Політичний клас в Комраті, а це столиця Гагаузії, відданий ідеям Путіна.

Днями до Гагаузії приїхала дуже велика делегація, дуже високопоставлені люди з угорського уряду, парламенту. Вони відвідали Комрат. Вони пообіцяли їм допомогти в тому, щоб вони отримали більше прав, щоб у них було право вето в Республіці Молдова, для того, щоб укріпили свою автономію.

І зараз Угорщина дуже зацікавлена у розпалюванні таких точок для підвищення напруги пристрастей у Молдові, в Транскарпатії, де проживають угорці і в інших країнах навколо Угорщини.

Це пряме втручання Угорщини і опосередковане втручання Росії

Те, що вони коять зараз у Молдові, говорить про пряме втручання Угорщини і опосередковане втручання Росії.

При цьому інші авіакомпанії, такі як Lufthansa, Nordwind Airlines і інші європейські не призупинили своє сполучення з Молдовою, не відмінили свої рейси.

Тому, на мою думку, як і інших, це політичне рішення Путіна і Віктора Орбана для загострення ситуації у Кишиневі.

28 лютого були протести в Кишиневі, які фінансуються Москвою. І скрізь поширюється така ідея, що в Молдові дуже-дуже складна ситуація, що Молдова на межі перевороту, що в Молдові всі перебувають у небезпеці.

Я вчора зустрічався з американським журналістом. Так йому його шеф телефонував через кожні 30 хвилин і запитував, чи він у безпеці, чи з ним нічого не сталося, чи його не заарештували, не викрали...

– Пане Шалару, у нас є фрагмент відеозапису одного з молдовських видань з тієї акції про яку ви говорили. Навіть у цьому фрагменті, як видається, можна помітити, що далеко не всі на цьому протесті є молдаванами.

– Я не можу зрозуміти вашу мову. Вибачте.

– Вашу – це...?

– Молдавську. Ми ж у Молдові.

– Скільки вам років?

– 21.

– У школі вивчали румунську?

– Ні. Я ж не звідси. Я ж сказав.

– А звідки?

– Я з Росії.

– Про що це може свідчити? Можливо, це просто людина поруч була? Чи як? Чи дійсно там бачать значну кількість людей, які не є з Молдови?

– Мета Путіна – дестабілізувати ситуацію в Молдові. Тому вони готували різні групи диверсантів упродовж кількох років.

Мета Путіна – дестабілізувати ситуацію в Молдові

І коли воєнне вторгнення в Молдові не реалізувалося, коли Україна витримала натиск російських військ, почала перемагати, росіяни зрозуміли, що військовий переворот в Молдові не можна реалізувати, тому перейшли до другого варіанту – це держпереворот у Молдові.

Для цього вони організували багато груп, відправили сюди своїх людей з Росії. Вони могли приїхати з іншими паспортами. Тому що Сербія, Чорногорія, інші країни Європи дають громадянство російським громадянам. Вони можуть приїхати, як інші туристи. Вони могли через Єреван, вони могли через Туреччину приїздити сюди, як біженці, як люди, які втекли від мобілізації, від війни і так далі.

Російськомовні, які приходять на такі протести не через політичні переконання. Вони отримують гроші

І їх дуже багато у Придністров’ї. Є такі, які народилися там, а живуть в Росії. І їх не можна завертати на кордоні, тому що він їде додому, хоча у нього й немає громадянства Молдови. І таких багато.

Більшість з них російськомовні, які приходять на такі протести не через політичні переконання. Вони отримують гроші. Від 20-ти до 40-а євро за день. І вони без грошей не виходять на протести. Вони усі проплачені.

Спецоперація Росії «русская весна» в Україні 2014-го року:

– Була спроба (28 лютого 2023 року) прорватися до парламенту. Це теж може бути проплачено? Чи це за окрему плату?

– Є маса з тих людей, які протестують, які й організовують цей фон.

А є група з колишніх поліцейських, спортсменів, кримінальних угрупувань, інших екстремістів з Гагаузії, з Придністров’я, які підготовлені в Росії. Вони готові у разі, якщо виходить критична маса людей, вриватися в урядові будівлі, окупувати, а потім окупувати аеропорт і відчинити повітряні ворота Молдови для військових, які приїжджають через інші країни в Молдову.

Вони хочуть зібрати 10-20 тисяч військових у Придністров’ї, які й будуть представляти певну небезпеку для України.

Хочуть зібрати 10-20 тисяч військових у Придністров’ї, які й будуть представляти певну небезпеку для України

Путін не відмовлявся і від цієї мети. Він давно переслідує цю мету. І ось ця партія «Шор» проплачена, вони отримують гроші з Росії, вони отримують у дипломатичних валізах, дипломатичною поштою.

Наші органи перекрили близько шести каналів фінансування, заарештували багатьох, які платили людям, щоб ті виходили на протести. У пресі з’явилася зафіксована розмова цих людей, які говорили: «якщо будуть гроші, то будуть люди, якщо ж не буде грошей, то вони не протестуватимуть». А є деякі агресивні, спеціально підготовлені.

Тому новий прем’єр-міністр – спеціаліст в секторі безпеки, колишній міністр внутрішніх справ, я вірю, що він зможе досягнути успіхів у цьому, протистояти цим спробам скинути уряд.

Зараз ми перебуваємо у центрі уваги. І США надає допомогу у 300 мільйонів доларів, і Румунія, і ЄС. Тому що всі зацікавлені в тому, щоб проєвропейський уряд витримав, щоб всі ці протести зазнали фіаско.

Ми багато місяців просимо, щоб цю партію «Шор» заборонили, заарештували лідерів. Їх треба покарати за те, що вони проводять проросійську провоєнну політику.

– Зараз влада Молдови взагалі більш сміливіше висловлюється про можливість демілітаризації Придністров’я, вирішення питання Придністров’я. Чи є загроза розмороження конфлікту у Придністров'ї?

– Ще у 1992 році війна була між Молдовою і Росією. У придністровців не було армії. Там воювали російські танки 14-ої армії. Генерал Лебідь керував цим. І мирна угода була підписана між президентом Молдови і президентом Росії Єльциним.

Там воювали російські танки 14-ої армії. Генерал Лебідь керував цим

І зараз Придністров’я не хоче воювати. Там оголосили набір в ці «миротворчі» сили на три місяці. Тому що люди не хочуть служити в російській армії і в придністровській армії. У них на папері армія десь у 10 тисяч осіб. Але це лише на папері.

Я говорю про придністровську армію. Там деякі формування парамілітарні чи інші формування.

Але у них є війська КГБ, у них своя армія. Але це дуже погано підготована, неекіпірована армія, і в них бажання воювати – нуль, прирівнюється до нуля.

Але, крім того, у ниє миротворчі сили, які у форматі «5+2». Там українці, представники молдавської армії, російської армії і придністровці. Ці миротворчі сили перебувають законно на території Придністров’я.

Їх закликають, оголосили набір. Але зарплата у них – 150 євро на місяць. Хто піде віддавати своє життя за 150 євро на місяць? Ніхто туди не хоче потрапити.

Крім того, там перебуває нелегально обмежена група російських військ. Вони входять до складу Західного військового округу. І вони нелегально перебувають на території Молдови. Їх чисельність коливалася від 1 200 до 2 тисяч. Але там більше половини – це технічний персонал.

– Пане Шалару, а як хід російсько-української війни, на вашу думку, впливає чи може вплинути на ситуацію в Придністров’ї?

– Радикальним чином. Вирішення придністровського питання, сепаратизму в Молдові закінчиться у той же ж день, коли Україна переможе Росію. Тому що тут вони живуть тільки завдяки Росії, вона підтримує.

Це угруповання зараз не становить жодної небезпеки. Там від сили тисяча росіян, які там перебувають. Вони становлять небезпеку тільки самі для себе і, можливо, частково деяким регіонам Молдови. Але для України вони не становлять небезпеки.

І наразі, можливо, Росія шукає привід для того, щоб організувати якусь провокацію, вбити пару десятків своїх же ж і потім оголосити, що вона визнає незалежність Придністров’я та може навіть анексувати Придністров’я, приєднати до Росії. І потім оголосити, що хто зазіхатиме на Придністров’я, той зазіхне на Росію. У них єдиний такий вихід.

Ось звідси і виходить загроза.