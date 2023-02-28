Румунія назвала фейком Кремля дані про скупчення її військ на кордоні з Молдовою

Міністерство оборони Румунії заявило, що десятки публікацій у соціальних мережах, у яких стверджується, що Бухарест накопичує війська і військову техніку на кордоні з Молдовою, є частиною «кампанії фейкових новин», розпочатої Кремлем після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому минулого року.

«Нагадуємо всім, що достовірність такої сенсаційної та панічної інформації найкраще перевірити за допомогою офіційних джерел», – заявили у міністерстві 28 лютого.

Молдова розташована між членом ЄС і НАТО Румунією та Україною, з якими має спільний кордон протяжністю 1200 кілометрів. Росія тримає понад 1000 військових у сепаратистському регіоні Молдови Придністров’я.

Нещодавно Росія неправдиво стверджувала, що Україна планує вторгнутися в Придністров’я, викликаючи підозри, що Москва шукає привід для анексії сепаратистського регіону, як це було з українським Кримом у 2014 році.

Прозахідна президентка Молдови Мая Санду і президент України Володимир Зеленський попередили, що Москва планує дестабілізаційні дії всередині Молдови, щоб виправдати російське вторгнення з Придністров’я, яке може перетворити Молдову на стартовий майданчик для нападів Росії на Україну.

Акаунт у твітері з назвою Geoinsider із синьою позначкою «верифіковано» опублікував 26 лютого фото, на якому нібито зображені румунські війська, які рухаються до молдовського кордону.

У підписі до фото йшлося: «Румунія розгорнула зенітні комплекси на кордоні з Молдовою. Румунські танки та бронемашини також розгорнуті на кордоні».

Пост сайту, який нібито розташований в американському штаті Массачусетс і повідомляє про «геополітичні та військові новини з усього світу», пізніше був видалений.

Проте його кілька сотень разів поширили десятки акаунтів у Twitter, а деякі навіть стверджували, що румунські війська вже перетнули кордон Молдови.

У коментарі Радіо Свобода речник Міністерства оборони Костянтин Спану відкинув усі заяви, наголосивши, що «не було ніяких змін у розгортанні румунських сил і протиповітряних систем».

Більша частина Молдови входила до Румунії до Другої світової війни, перш ніж була окупована Радянським Союзом і перетворена на радянську республіку. Румунія і Молдова мають спільну історію, культуру та мову.

Спану сказав Радіо Свобода, що румунські військові зіткнулися з хвилею фейкових новин від початку повномасштабної війни Росії в Україні 24 лютого 2022 року, причому деякі повідомлення стали вірусними. За його словами, Міністерство оборони Румунії створило власну платформу для боротьби з фейковими новинами під назвою Inforadar.

Міністерство окремо повідомило 27 лютого, що фотографії, опубліковані в соціальних мережах, насправді були зроблені під час військового параду в місті Алба-Юлія 1 грудня 2002 року, і що на них видно знайомі пам’ятки, такі як міський стадіон.

Раніше цього місяця президент США Джо Байден зустрівся з Санду в Польщі й «підтвердив рішучу підтримку США суверенітету й територіальної цілісності Молдови».