Швейцарія оголосила про новий пакет допомоги Україні та Молдові на 150 мільйонів доларів

Швейцарія оголосила про плани надання нового пакету гуманітарної допомоги Україні та Молдові на суму 150 мільйонів доларів. Про це йдеться в опублікованій 22 лютого заяві швейцарського уряду.

Тепер пакет має схвалити парламент країни. Приблизно 123 мільйони доларів із цього пакету призначаються Україні, ще 28 мільйонів доларів – Молдові.

З початку війни Швейцарія виділила Україні близько 1,4 мільярда доларів допомоги. Це включає понад 291 мільйон доларів підтримки України – у співпраці з союзниками, а також близько 1,12 мільярда доларів для прийому людей з України, які шукають притулку, йдеться у повідомленні.

За даними уряду, Швейцарія вже прийняла понад 75 тисяч шукачів притулку з України після вторгнення Росії, а громадяни розмістили близько 25 тисяч українців у своїх помешканнях.

Уряд Швейцарії повторив позицію про «найрішучіше засудження нападу» та закликав «припинити бойові дії та вивести російські війська з усієї території України».

Торік Швейцарія порушила свою традицію нейтралітету, ухваливши санкції проти Росії.

Поставки зброї Україні все ще неможливі через законодавство про нейтралітет. Також Швейцарія заборонила Німеччині передавати Україні боєприпаси швейцарського виробництва для німецьких зенітних систем Gepard.