Швейцарія вирішила розпочати процедуру конфіскації активів Януковича та його оточення

Федеральна рада Швейцарії (уряд) вирішила розпочати адміністративне провадження щодо конфіскації активів, заморожених у лютому 2014 року.

Як повідомляє пресслужба уряду країни, провадження застосовуватиметься до всіх активів, які підлягають конфіскації, – загалом понад 130 мільйонів швейцарських франків.



За повідомленням, метою провадження є конфіскація активів політично відомих осіб та їхніх близьких спільників, які, припускається, мають незаконне походження. Фігурантів пов’язували з Віктором Януковичем.



Активи залишатимуться замороженими до остаточного рішення системи юстиції Швейцарії щодо конфіскації, а будь-яке майно, яке буде остаточно конфісковано, повернуть українському народу, відповідно до міжнародної угоди, додають в уряді Швейцарії.

Активи Віктора Януковича та його оточення Швейцарія заморозила у 2014 році.

Янукович і низка його соратників втекли з України в 2014 році після розстрілу протестувальників на Майдані. На них накладені санкції країнами ЄС, США та Україною.

Швейцарія вперше заморозила активи експрезидента України та його оточення у 2014 році. Після цього вона неодноразово продовжувала своє рішення.