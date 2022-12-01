Швейцарія заморозила близько 8 млрд дол російських активів

Загальна сума російських активів, заморожених швейцарською владою з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, становить 7,5 млрд швейцарських франків (7,89 млрд доларів), повідомив Державний секретаріат із економічних питань (SECO) дані, зафіксовані станом на 25 листопада.

Крім заморожування фінансів, влада Швейцарії конфіскувала 15 об’єктів нерухомого майна, які приписуються підсанкційним росіянам.

Про наявні депозити, які перевищують 100 тисяч швейцарських франків, треба було ще влітку повідомити в SECO. До 3 червня надійшли дані про депозити російських фізичних та юридичних осіб на суму 46,1 млрд швейцарських франків (48,5 млрд доларів). У SECO зазначили, що депозити менше ніж 100 тисяч такому обліку не підлягають, тому названа цифра у 48,5 млрд дол не відповідає загальному обсягу російських вкладів у Швейцарії.

Після того, як Швейцарія підтримала санкції Євросоюзу проти РФ, швейцарським фінансовим організаціям заборонено приймати вклади від російських фізичних та юридичних осіб, якщо загальна сума вкладів перевищує 100 тисяч швейцарських франків.

Раніше видання Politico з посиланням на документ ЄС повідомило, що в Євросоюзі заморозили російські активи на суму близько 68 млрд євро, більшість з яких, близько 50 млрд євро, зафіксовані в Бельгії. На другому місці за сумою заморожених російських активів – Люксембург – 5,5 млрд євро. За даними видання, на ці країни разом із Італією, Німеччиною, Ірландією, Австрією та Францією припадає понад 90% заморожених активів.

США, ЄС та інші країни ввели санкції та заморозили активи Росії та російських олігархів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Влітку Міністерство фінансів США заявило про блокування активів російських олігархів та Центробанку РФ на суму понад 330 млрд дол.