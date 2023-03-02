«Росія не може вдертися в Молдову» – голова уряду Дорін Речан

Географічне розташування Молдови дозволяє їй почуватися у відносній безпеці, заявив премʼєр-міністр країни Дорін Речан в ефірі румунського національного телебачення.

«У Росії не вистачить ресурсів для ескалації. Зрозуміло також, що Росія не може вторгнутися до Молдови військовим шляхом. З іншого боку, Молдова має достатньо потенціалу, щоб упоратися з можливою ескалацією в Придністров'ї. А придністровський регіон, як і ми, прагне миру та стабільності», – вважає голова уряду Молдови.

За його словами, «Росія веде гібридну війну – багато пропаганди, дезінформації, просування певних провоєнних наративів».

Молдова розташована між членом ЄС і НАТО Румунією та Україною, з якою має спільний кордон протяжністю понад 1200 кілометрів. Росія тримає понад 1000 військових у сепаратистському регіоні Молдови Придністров’ї.

Нещодавно Росія неправдиво стверджувала, що Україна планує вторгнутися в Придністров’я, викликаючи підозри, що Москва шукає привід для анексії сепаратистського регіону, як це було з українським Кримом у 2014 році.

Прозахідна президентка Молдови Мая Санду і президент України Володимир Зеленський попередили, що Москва планує дестабілізаційні дії всередині Молдови, щоб виправдати російське вторгнення з Придністров’я, яке може перетворити Молдову на стартовий майданчик для нападів Росії на Україну.