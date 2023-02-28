Молдова висилає двох іноземців, підозрюваних у підготовці «плану дестабілізації»

Розвідувальне управління Молдови 27 лютого повідомило, що висилає з країни двох іноземних громадян, яких викрили на проведенні «підривних дій» із метою дестабілізації ситуації в Молдови.

У заяві Служби розвідки та безпеки (SIS) йдеться про те, що цим особам заборонено повертатися в Молдову протягом 10 років.

За даними SIS, спецслужба виявила, що цих двох осіб навчали збору даних й інформації «для реалізації плану дестабілізації внутрішньої ситуації в країні».

SIS не повідомляє, коли іноземці прибули до Молдови, з якої саме вони країни і на кого працювали.

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Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив про «ескалацію російських зусиль із підриву молдовської держави».

Президентка Молдови Майя Санду неодноразово звинувачувала Росію в спробі дестабілізувати Молдову.

У середині лютого вона заявила, що отримала документи від українських спецслужб, які описують організовану Москвою змову з допомогою іноземних диверсантів, нібито спрямовану на повалення керівництва країни, запобігання вступу в ЄС і використання у війні проти України.

Росія заперечує свою змову з метою дестабілізації Молдови, називаючи ці заяви «абсолютно необґрунтованими».