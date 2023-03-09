«Провокація, зрежисована в Кремлі» – в СБУ прокоментували заяви з Придністровʼя про планування замахів

У Службі безпеки України прокоментували заяви влади молдовського сепаратистського регіону Придністровʼя про те, нібито СБУ готувала замахи на «посадових осіб» у Тирасполі.

У відомстві заявили, що розцінюють це «виключно як провокацію, зрежисовану у Кремлі». У СБУ вважають, що Росія прагне «розхитати ситуацію на території, яка фактично є окупованою та підконтрольною їй», звинувативши в цьому Україну.

Раніше 9 березня так зване «міністерство держбезпеки Придністровʼя» оголосило про запобігання теракту на території регіону. Злочин, як стверджується в пресрелізі, готувався за вказівкою Служби безпеки України. У «міністерстві держбезпеки» заявили про затримання підозрюваних, які нібито дають свідчення.

За повідомленням Першого придністровського телеканалу, «у момент проїзду одного з чиновників» мав вибухнути автомобіль, у якому було закладено вісім кілограмів вибухівки. «Розрахунок був на усунення перших осіб держави», – заявив «прокурор Придністровʼя» Анатолій Гурецький.

Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. Росія вже понад 20 років тримає в Придністров’ї близько 1700 військових.