Голова Європарламенту закликає розпочати переговори про членство України «вже цього року»

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола закликала 4 березня під час візиту в Україну вже цього року розпочати переговори про членство в ЄС.

«Я сподіваюся, що переговори про вступ можуть розпочатися вже цього року. Майбутнє України в Європейському союзі», – вказала Мецола, перебуваючи у Львові, де мала зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Брюссель надав Києву офіційний статус кандидата в червні 2022 року, через чотири місяці після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення, але процес приєднання до Європейського союзу зазвичай займає кілька років.

Остаточне рішення залежатиме від урядів держав-членів ЄС. Частина з них скептично ставляться до можливостей України оговтатися від війни та провести необхідні демократичні та антикорупційні реформи.

Але Мецола є одним із тих політиків у Брюсселі, які оптимістично налаштовані щодо того, що і заявка на членство, і реформи можуть бути швидкими.

Після початку офіційних переговорів Європейська комісія повинна буде оцінити, чи відповідає Київ критеріям членства в ЄС з точки зору належного управління, демократичних свобод і верховенства права, а згодом опублікувати свій висновок.

Після цього лідери 27 держав-членів ЄС вирішать, чи прийняти нового сусіда і коли це зробити. Процес часто забирав понад п’ять років, а для деяких кандидатів, таких як Туреччина чи країни Західних Балкан, він майже зупинився.