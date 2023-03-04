Зеленський зустрівся з президенткою Європарламенту у Львові, Стефанчук – у Києві

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола відвідала Україну, де зустрілася з президентом Володимиром Зеленським і головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

За повідомленням Офісу президента, із Зеленським Мецола провела переговори у Львові. Глава держави подякував президентці Європарламенту за лідерство в підтримці України з перших днів жахливої війни та за важливі рішення, ухвалені цією європейською інституцією, вказано в повідомленні.

«Зокрема, як це було 1 березня минулого року, коли на другий день після подання нашої заявки на членство в ЄС Європейський парламент ухвалив резолюцію про підтримку та необхідність надання Україні статусу кандидата на членство у Євросоюзі», – нагадав Володимир Зеленський.

Із головою українського парламенту Русланом Стефанчуком Роберта Мецола говорила в Києві.

Стефанчук назвав «важливим проявом солідарності з Україною ухвалення Європарламентом 17 резолюцій на її користь та підтримку, остання з яких – історична резолюція щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму», інформує сайт Верховної Ради.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола нагадала присутнім, що вона вже вдруге в Україні з початку війни.

«Я хочу подякувати вам за ваші зусилля, зусилля парламентаріїв, лідерів вашої країни. За те, що ви показуєте таке лідерство, яке примушує нас, європейців, не тільки відповідати цим очікуванням, а навіть перевищувати їх», – цитує Мецолу сайт українського парламенту.

Наприкінці лютого в ексклюзивному інтервʼю Радіо Свобода президентка Європарламенту заявила, що «важливо, щоб росіяни наочно бачили результат санкцій».