Моравецький розповів, коли Польща може передати Україні винищувачі МіГ-29

Польща може надати Україні свої винищувачі МІГ протягом 4-6 тижнів, заявив у вівторок прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Reuters.

На початку березня президент Польщі заявив про готовність Варшави передати свої винищувачі МіГ-29 радянського виробництва в рамках міжнародної коаліції.

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Дискусія про польські МіГ-29 вже виникла минулого року невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як повідомляє DPA, за даними польських військових експертів, на східному фланзі НАТО на озброєнні країни все ще перебуває близько 30 літаків цього типу.