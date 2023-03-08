Польща готова передати Україні свої МіГ-29 – Дуда

Польща готова передати Україні свої винищувачі МіГ-29 радянського виробництва в рамках міжнародної коаліції, заявив президент Анджей Дуда.



«МіГи-29, які є у Польщі і які зараз служать у наших ВПС, ми готові доставити ці літаки, і я впевнений, що Україна буде готова використати їх негайно», – сказав Дуда телекомпанії CNN, повідомляє інформаційне агентство PAP.



У майбутньому було б важливо навчати більше українських пілотів на американських винищувачах F-16, сказав Дуда під час свого візиту до Абу-Дабі.

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Дискусія про польські МіГ-29 вже виникла минулого року невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як повідомляє DPA, за даними польських військових експертів, на східному фланзі НАТО на озброєнні країни все ще перебуває близько 30 літаків цього типу.