Ігнат розповів, як можуть допомогти Україні МіГи-29, які обіцяють надати Польща й Словаччина

Готовність Словаччини та Польщі надати Україні винищувачі МіГ-29 – це гарна новина в тому числі, що це зрушує з місця питання передачі бойової авіації, повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат. Про це він розповів на брифінгу 9 березня.

«Якщо бойові літаки будуть передані – інше питання, в якому вони стані, як ми будемо їх використовувати. Будь-яка допомога цією технікою – для нас, безумовно, хороші новини, тому що ми зможемо посилити боєздатність того парку літаків, які в нас сьогодні є. У більшості випадків ця допомога буде як донорські запчастини більше, тому що в нас на озброєнні є літаки МіГ-29, разом з винищувачами Су-27 вони виконують бойові завдання», – заявив Ігнат.

Він припустив, що ці літаки періодично потребують нових запчастин, які в Україні наразі не виготовляють.

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Речник Повітряних сил також прокоментував можливість застосування таких літаків у бою:

«МіГ-29» не має того широкого спектру озброєння, який може ефективно протистояти ворогу в повітрі та знищувати наземні цілі. Цей літак використовує старе радянське озброєння. Для чого нам потрібні західні літаки, такі як F-16 – перш за все, щоб захистити українське небо від повітряного тероризму крилатими ракетами різних типів, якими сьогодні били по Україні. Бо саме західна техніка, західні винищувачі спроможні завдяки своїм потужним радарам та своїм новітнім ракетам ефективно протистояти і Shahed, і крилатим ракетам».

Він нагадав, що західні літаки потрібні, аби «відігнати» від кордонів України російську авіацію, яка запускає крилаті бомби по Україні.

«Російські літаки не входять у зону ураження нашої протиповітряної оборони і запускають ці бомби, які є для нас новим викликом. Потрібно задіювати далекобійні зенітно-ракетні комплекси. Потрібні сучасні винищувачі, щоб не допускати появи російської авіації поблизу наших кордонів», – пояснив він.

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Ігнат також додав, що західні літаки можуть допомогти перервати шляхи постачання палива та боєприпасів російських військ на окупованих територіях.

Раніше міністр оборони Словаччини Ярослав Надь 9 березня повідомив, що Польща та Словаччина спільно домовилися передати надлишкові винищувачі МіГ-29 Україні.