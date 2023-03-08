Росія втратила понад 70 літаків в Україні – американський генерал

Україна знищила понад сімдесят російських військових літаків під час російського вторгнення в Україну. Україна ж втратила менше ніж шістдесят літаків. Про це повідомив на конференції в Колорадо генерал Джеймс Хеккер, командувач військово-повітряних сил США в Європі та Африці.

За словами генерала Хеккера, порівняно невисокі втрати України та Росії пояснюються ефективністю інтегрованої протиповітряної та антиракетної оборони, організованої обома сторонами, яка не дозволяє масштабно застосовувати авіацію. Через ефективність засобів ППО значна частина авіації «виявилася марною», підкреслив Джеймс Хеккер. Зокрема, це створює значні труднощі для здійснення повітряного прикриття контрнаступних операцій, які планує українська армія.

Сполучені Штати надали Україні ракети AGM-88 HARM, які використовуються для знищення радарів. В останні три тижні, як сказав Джеймс Хеккер, Україна почала отримувати бомби точного наведення JDAM із збільшеним радіусом дії, що перевищує радіус дії ракетних систем HIMARS.

Останнім часом Сполучені Штати та інші союзники України наголошують на наданні Україні засобів протиповітряної оборони для відбиття масованих ракетних атак на українські міста. Однак поки що США відмовляються постачати Києву ракети ATACMS, які дозволять завдавати ударів по цілях на відстані понад 300 кілометрів.

Ці дані про втрати бойової авіації Росії нижчф за оцінки, зроблені міністерством оборони Великобританії, яке тиждень тому повідомило про втрату Росією майже 130 бойових літаків.