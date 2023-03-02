Словаччина готова передати Україні 10 винищувачів – міністр оборони

Словаччина висловила готовність передати Україні 10 винищувачів МіГ-29. Про це, як повідомила агенція AP, оголосив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

За словами Надя, остаточне рішення мають ухвалити впродовж кількох днів або тижнів. Якщо таке постачання відбудеться, Словаччина стане першою країною-членом НАТО, яка надала Україні бойові літаки.

Словаччина перестала використовувати винищувачі радянського зразка через брак запчастин та фахівців із технічного обслуговування.

Італійські ЗМІ пишуть, що Італія може поставити Україні п'ять бойових літаків. Йдеться про Tornado та Amx. Проте Італія не хоче робити це першою.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також заявляв, що його країна готова передати Україні винищувачі МіГ-29, але Польща зробить це лише у межах ширшої коаліції.

Україна давно просить союзників про надання сучасних літаків. Під час зустрічі в Парижі президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів «якомога швидше» надати Україні винищувачі, щоб відбити наступ Росії. Президент США Джо Байден в інтерв’ю ABC News, показаному 24 лютого, заявив, що українському президенту Володимиру Зеленському зараз не потрібні винищувачі F-16.

Про надання Україні літаків наразі офіційно не заявила жодна країна.