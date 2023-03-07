Україна готує інфраструктуру для західних бойових літаків – Ігнат

Україна має план навчання українських пілотів та інженерів, які б керували і обслуговували бойові західні літаки, а також готує під них відповідну інфраструктуру, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Наші пілоти разом з колегами будуть аналізувати, скільки часу і засобів потрібно, щоб організувати цю підготовку. Невідомо, де і на якому типі літака вона проходитиме, але процес іде», – сказав Ігнат про підготовку українських пілотів у США.

Ігнат зазначив, що США хоче зрозуміти рівень українських пілотів, наскільки філософія управління радянською технікою відрізняється від філософії управління західною технікою.

Наприклад, за його словами, в радянських літаках ручка управління знаходиться посередині, а в сучасних літаках – збоку.

«Міноборони і Мінінфраструктури вже готують інфраструктуру для прийняття вибагливої західної техніки», – сказав також Ігнат, додавши, що поки точно невідомо, які саме літаки можуть бути передані Україні.

Раніше західні ЗМІ повідомили, що двоє українських пілотів перебувають у США для проходження оцінки їхніх навичок пілотування бойових літаків, включаючи винищувачі F-16.

США поки що не починають навчати українських пілотів управлінню винищувачами F-16, оскільки рішення про такі поставки не ухвалене. Президент США Джо Байден нещодавно заявив, що Україні зараз не потрібні винищувачі F-16.