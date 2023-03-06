У США оцінюють українських пілотів для можливого навчання на F-16

Національна гвардія в американському штаті Аризона проводить оцінку українських пілотів для можливого навчання на винищувачах F-16, повідомляє CNN із посиланням на двох неназваних високопосадовців.

Базований у міжнародному аеропорту Тусон підрозділ навчає закордонні екіпажі на літаку четвертого покоління. На сайті підрозділу вказано, що він навчив пілотів із 25 країн, які зараз працюють на F-16.

Один із чиновників заявив, що ще 10 українських пілотів можуть пройти оцінювання.

Пілоти перебувають у Сполучених Штатах для «ознайомлення» та «рутинної діяльності» у співпраці Військово-повітряних сил США та Повітряних сил України, заявив американський військовий чиновник у вихідні. Водночас він заявив, що «немає оновлень щодо (можливого надання) F-16 до України», і не існує негайних планів збільшити кількість українських пілотів у США.

Україна давно просить союзників про надання сучасних літаків. Під час зустрічі в Парижі президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів «якомога швидше» надати Україні винищувачі, щоб відбити наступ Росії. Президент США Джо Байден в інтерв’ю ABC News, показаному 24 лютого, заявив, що українському президенту Володимиру Зеленському зараз не потрібні винищувачі F-16.

Про надання Україні літаків наразі офіційно не заявила жодна країна.