США схвалили продаж Тайваню боєприпасів для винищувачів F-16

Пентагон оголосив 1 березня, що Сполучені Штати схвалили продаж Тайваню боєприпасів для винищувачів F-16 на суму 619 мільйонів доларів. Про це повідомляє агенція France-Presse.

Пакет включає 100 високошвидкісних ракет AGM-88B (HARM), 200 удосконалених ракет класу «повітря-повітря» середньої дальності AIM-120C-8 (AMRAAM), а також пускові установки та макет ракет для навчання, йдеться в повідомленні Пентагону.

Продаж підвищить «спроможність Тайваню забезпечувати захист свого повітряного простору, регіональну безпеку та взаємодію зі Сполученими Штатами», вказали в американському оборонному відомстві.

Це оголошення пролунало на тлі зростання напруженості між Сполученими Штатами та Китаєм через Тайвань, а також збиття в лютому повітряної кулі над повітряним простором США. Ця куля, за даними Вашингтона, була китайським пристроєм спостереження.