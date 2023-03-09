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Міністр оборони Словаччини підтвердив, що Польща погодилася спільно передати Україні надлишкові МіГ-29

За словами Ярослава Надя, про це польський колега підтвердив йому таку готовність на зустрічі міністрів оборони ЄС у середу

Польща та Словаччина спільно домовилися передати надлишкові винищувачі МіГ-29 Україні – про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь 9 березня.

За його словами, про це польський колега підтвердив йому таку готовність на зустрічі міністрів оборони ЄС у середу.

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«Президент Польщі підтвердив готовність своєї країни діяти таким чином в інтерв’ю CNN. Я думаю, що настав час прийняти рішення. В Україні гинуть люди, ми можемо їм реально допомогти, тут немає місця словацькому політиканству. Це негуманно і безвідповідально», – заявив Надь.

Напередодні президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова передати Україні свої винищувачі МіГ-29 радянського виробництва в рамках міжнародної коаліції.

Дискусія про польські МіГ-29 вже виникла минулого року невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як повідомляє DPA, за даними польських військових експертів, на східному фланзі НАТО на озброєнні країни все ще перебуває близько 30 літаків цього типу.

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