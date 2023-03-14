У Бахмуті загинув оператор Суспільного та військовий Олексій Ольховик

Оператор Суспільної студії та військовий Олексій Ольховик загинув 13 березня у Бахмуті на Донеччині. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на його дружину.



Як повідомила його колега журналістка Анастасія Жук, з початком повномасштабного вторгнення Олексій Ольховик долучився до 241-ї бригади тероборони Києва, згодом його відправили на фронт на Донеччину. У вересні 2022 року він отримав мінно-вибухове поранення і близько місяця лікувався, а після одужання знову повернувся на фронт – до міста Бахмут.



За даними журналістки, чоловік загинув унаслідок російського обстрілу з ручного протитанкового гранатомета. У нього залишилися дружина та донька, якій ще немає року.

Інститут масової інформації повідомляє, що Олексій Ольховик став 49-м медійником, що загинув в Україні внаслідок російської збройної агресії. З них вісім – під час виконання журналістської діяльності, 41 загинув як учасник бойових дій або став жертвою російських обстрілів не під час виконання журналістських обов'язків.