Пресслужба Кремля заявила про візит Путіна до окупованого Маріуполя

Пресслужба Кремля повідомила 19 березня, що президент Росії Володимир Путін відвідав окупований Маріуполь у Донецькій області України.

За повідомленням російських медіа, він прилетів туди вертольотом і об’їхав місто за кермом машини у супроводі заступника голови уряду РФ Марата Хуснулліна.

Стверджується, що Путін «оглянув берегову лінію в районі яхт-клубу, будівлю театру та пам’ятні місця, а в мікрорайоні «Невський» поспілкувався з місцевими жителями».

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На відео, опублікованому державним російським агентством «РИА Новости», Путін за кермом обговорює з Хуснулліним питання кредитів на відновлення міста, а потім, як стверджується, оглядає зал для глядачів філармонії.

Напередодні пресслужба Кремля заявила про візит Путіна до окупованого Севастополя.

Маріуполь був окупований російськими військами у травні 2022 року. Захоплення приазовського міста супроводжувалося потужними бомбардуваннями цивільної інфраструктури і житлових будинків. Президент України Володимир Зеленський говорив, що в місті зруйновано 95% усіх будівель.