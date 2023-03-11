У Маріуполі пролунало два вибухи, один із них у районі аеропорту – міськрада

У суботу, 11 березня, в тимчасово окупованому Маріуполі пролунало два вибухи, повідомляє міська рада в телеграмі.

«Жителі окупованого міста повідомляють про два прильоти – в районі аеропорту та Агробази. Ймовірне попадання у місце розташування окупантів. Інформація уточнюється», – відзначає міськрада.

Як пише радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, один зі стовпів диму – наслідок вибуху газового балона.

«Однак через «бавовну» в аеропорту окупанти спробували вкинути про «прильот» на 23-м. Потім швидко перевзулись, що «побутова пожежа». Точно відомо про пожежу в приватному будинку, ніяких багатоповерхівок», – пише радник міського голови.

Маріуполь був захоплений російськими військами у травні 2022 року після майже трьох місяців запеклих боїв. За цей час у місті було зруйновано більшу частину забудови.