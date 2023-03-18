США поновили депортації до Росії втікачів від мобілізації – The Guardian

США поновили депортації громадян РФ, зокрема тих, хто тікає з країни від мобілізації, пише видання The Guardian.

Журналісти наголошують, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну США призупинили депортації громадян РФ. Однак минулого тижня росіянин, який приїхав до США, втікаючи від мобілізації, був депортований назад у Росію.

Імміграційна та митна служба США заявила цього тижня, що здійснює депортації в країни, в тому числі в Росію, відповідно до керівних принципів висилки з США. Коли саме поновилися депортації до Росії, точно наразі невідомо.

Адвокатка з Техасу Дженніфер Скарборо повідомила виданню, що серед її клієнтів є четверо росіян, які попросили притулку в США через примусову мобілізацію в Росії. Однак співробітники імміграційної служби розповіли їй, що одного з її клієнтів депортували. Вона вважає, що його повернули до Росії.

Двоє інших клієнтів адвокатки мають наказ про примусове виселення й можуть бути депортованими до Росії в будь-який момент.

За словами Дженніфер Скарборо, співробітники імміграційної служби вирішили, що страх перед призовом до армії не відповідає критеріям визначення «достовірного страху», і кожен з них подав апеляцію до імміграційного судді, який погодився з тим, що вони не відповідають цим критеріям.

За офіційними даними, з вересня 2022 року за «частковою мобілізацією» на військову службу призвали понад 330 тисяч росіян, які перебувають у запасі. Наприкінці жовтня міністр оборони Росії Сергій Шойгу прозвітував про завершення мобілізації. Після цього Путін також оголосив про закінчення призову, проте не підписав відповідного указу. Таким чином, офіційно мобілізація в Росії продовжує діяти.

У січні 2023 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завдання збільшити чисельність російських військ до півтора мільйона осіб упродовж трьох років. Передбачається, що майже половина з них будуть контрактниками. Водночас напередодні до Держдуми внесений законопроєкт про підвищення граничного віку служби до призовної армії з 27 до 30 років. Таке підвищення може бути негайним, натомість нижня планка призову підвищуватиметься з 18 до 21 року поступово.