У Росії заблокували сайт для ухилення від мобілізації «Идите лесом», повідомляє проєкт «Роскомсвобода».

Повідомляється, що вказаний сайт запустили невдовзі після початку мобілізації росіян на війну проти України.

Команда проєкту допомагає ухилитися від призову, залишати країну, знаходити притулок чи безпечно здатися в полон. Допомогу від проєкту отримали понад три тисячі осіб, повідомляється на сайті ініціативи.

Для доступу до заблокованих ресурсів росіяни використовують VPN. Також «Идите лесом» є в Телеграмі та Інстаграмі.

Цього тижня жителі щонайменше 43 регіонів Росії почали отримувати повістки, у тому числі на військові збори. Збори можуть проводитись лише за указом президента, кажуть правозахисники. Наразі такий указ не опубліковано.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Роскомнагляд із міркувань військової цензури заблокував понад 9300 сайтів, підрахувала «Роскомсвобода». Серед них соціальні мережі Twitter, Facebook та Instagram, незалежні ЗМІ та громдські організації.