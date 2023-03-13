Відтермінування мобілізації для багатодітних має рекомендаційний характер – Генштаб РФ

Вказівка про відтермінування мобілізації для батьків із трьома і більше неповнолітніми дітьми має рекомендаційний характер, ідеться у відповіді Генерального штабу Збройних сил Росії на запит голови комітету Державної думи з питань сімʼї, жінок та дітей, депутата від російської компартії Ніни Останіної.

«Тепер зрозуміла мішанина в регіонах, де кожен трактував указівки по-своєму. Незрозуміло тільки, як у військовому відомстві вказівки можуть бути рекомендаційними», – зауважила Останіна у своєму телеграм-каналі.

Після оголошеної президентом Росії Володимиром Путіним у вересні 2022 року так званої «часткової мобілізації» сталося кілька скандалів, повʼязаних із тим, що на війну в Україну призивають, зокрема, багатодітних батьків, які є єдиними годувальниками в сімʼї. У місті Сухий Лог Свердловської області призвали 29-річного Михайла Соколова, батька чотирьох неповнолітніх дітей, в Єкатеринбурзі мобілізували 39-річного Романа Двернікова, батька трьох дітей віком до 14 років, а найрезонансніший випадок стався в Якутії, де мобілізували батька пʼятьох неповнолітніх дітей.

У жовтні 2022 року голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що багатодітні батьки зможуть отримати відстрочку від мобілізації, проте жодного документа, що регламентує це питання, влада так і не ухвалила. За словами Картаполова, нові правила «були внесені лише до документів для службового користування» і є «жестом доброї волі міністерства оборони».

У січні 2023 року в Забайкаллі кількох багатодітних батьків, яких повернули додому після скарг, знову відправили на війну.

За офіційними даними, з вересня 2022 року за мобілізацією на військову службу призвали понад 330 тисяч росіян, які перебували в запасі. Наприкінці жовтня міністр оборони Росії Сергій Шойгу прозвітував про завершення мобілізації. Після цього Путін також оголосив про закінчення призову, проте не підписав відповідного указу. Таким чином, офіційно мобілізація в Росії триває.