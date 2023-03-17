МЗС Британії закликало РФ покинути Грузію

Велика Британія продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність Грузії та закликає Росію виконати свої зобов’язання за Угодою про припинення вогню від 2008 року. Про це, як передає проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу», заявив у Тбілісі очільник МЗС Британії Джеймс Клеверлі.

«Повномасштабне вторгнення Росії в Україну, повне ігнорування міжнародного права для вас не дивно. Агресія Росії в Грузії в 2008 році, що призвела до анексії Південної Осетії та Абхазії, розлучає сім’ї та позбавляє грузинів можливості відвідувати свої священні релігійні місця, а також землі своїх предків. Ми продовжуємо підтримувати ваш суверенітет та територіальну цілісність. Південна Осетія та Абхазія є невід’ємними частинами Грузії, і ми закликаємо Росію дотримуватись Угоди про припинення вогню від 2008 року», – заявив Клеверлі.

За його словами, як і у випадку з українцями, грузини мають суверенне право вирішувати майбутнє своєї країни без втручання ззовні, «і ми це поважаємо».

Джеймс Клеверлі прибув до Грузії з дводенним офіційним візитом увечері 16 березня. Він уже зустрівся з представниками громадянського сектору та з прем’єр-міністром Іраклієм Гарібашвілі. Клеверлі відвідає лінію розмежування на де-факто кордоні із самопроголошеною Південною Осетією. Це перший візит голови зовнішньополітичного відомства Великої Британії до Грузії з 2016 року.