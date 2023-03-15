Секретар РНБО: не справа України – звільняти території Молдови та Грузії від російських сил

Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що Грузія і Молдова мають позбуватися впливу і присутності військ РФ на своїх територіях без участі України.

«Цим мають займатися грузини. Цим мають займатися молдовани. Якщо вони вважають, що ця територія безпосередньо належить їм», – сказав Данілов.

Він назвав «дивною» позицію влади Грузії, яка в особі президентки Саломе Зурабішвілі не так давно заявила, що у майбутній мирній угоді про закінчення війни РФ проти України має бути пункт про те, що Кремль відмовляється від окупації грузинських територій.

«Тоді ви скажіть, що це не ваша територія, але скажіть це публічно на увесь світ. Оця візантійщина, яка до певного часу існувала в політиці, має відійти в минуле», – сказав Данілов.

Він зазначив, що не буде належного розвитку в країнах, де РФ має свій вплив і присутність.

«Приклад – Молдова, окупована Російською Федерацією довгий проміжок часу. Ми не бачимо, що ця територія буде мати перспективу розвитку до того часу, поки вона не стане вільною від російського окупанта. Приклад Грузії. У 2008 році, коли ці терористи зайшли і на територію Грузії, окупували частину Грузії – та ж сама ситуація. Територія є абсолютно зруйнованою, вона не розвивається і не буде перспектив розвитку, тому що в такі території, де не визначене територіальне питання, ніхто гроші вкладати не буде», – вважає Данілов.

У 2008 році після війни з Грузією Росія розмістила на території грузинських регіонів Південна Осетія та Абхазія свої війська та визнала незалежність цих утворень. У 1990-х обидві території проголосили незалежність, яку Грузія не визнала.

Між Грузією та Росією немає дипломатичних відносин. При цьому влада Грузії відмовилася приєднатися до санкцій, запроваджених країнами Заходу проти Москви після російського вторгнення в Україну, і, хоча офіційно і підтримує Київ, дуже стримана у своїй риториці та діях. Грузинська опозиція звинувачує владу країни в проросійській позиції.

Щодо Молдови, то Росія вже понад 20 років тримає там близько 1700 своїх військових. Цей сепаратистський регіон фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року.

12 березня поліція Молдови заявила про запобігання змові підтримуваних Росією груп людей, які були спеціально навчені, щоб викликати масові заворушення під час протесту в Кишиневі проти нового прозахідного уряду країни. За даними поліціх, агент під прикриттям проник у групи «диверсантів», деяких громадян Росії, яким пообіцяли 10 000 доларів США за організацію «масових заворушень».