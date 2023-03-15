Кремль втручатиметься у політику Молдови через газовий шантаж – розслідувачі

Після повномасштабного вторгнення в Україну російські спецслужби замислювалися про захоплення Молдови і відкриття другого фронту в Придністров’ї, але поки що в Росії вирішили відмовитися від цього плану і вибрали стратегію економічного тиску, повідомляють центр «Досье» та міжнародний консорціум журналістів, які вивчили стратегію адміністрації президента Росії щодо «політичного й економічного підпорядкування Молдови». Її розробила та ж команда, що створила стратегію щодо Білорусі.

У роботі брали участь RISE, Delfi, Kyiv Independent, Belarusian Investigative Center, Yahoo News, Süddeutsche Zeitung, Westdeutscher Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk, Expressen, Frontstory і VSquare.

Згідно з документом, до 2022 року Кремль планував заважати владі Молдови виключити Росію із врегулювання придністровського конфлікту і хотів зберегти російську військову присутність у цьому сепаратистському молдовському регіоні.

Головним важелем, як стверджується, є економічний тиск, тому для Адміністрації президента РФ було важливим зберегти обсяг постачання газу до країни.

«Молдова відома високою залежністю від російського газу і зазнавала неодноразового і тривалого торговельного ембарго з боку Російської Федерації. Відповідно до політичних цілей і з визнаним використанням Росією газу як політичної зброї, економічна частина плану продовжує фокусуватися на постачаннях російського газу. Це дозволить зберегти односторонню залежність Молдови від Росії та ще більше обтяжити її населення постачанням газу за завищеними цінами і погрозами відключення газу, особливо взимку, як це було досі, навіть за часів проросійських урядів», – пояснив Yahoo News принцип газової залежності колишній представник Молдови в ООН Влад Лупан.

За повідомленням, російська влада збирається створити в Молдові також мережу проросійських неурядових організацій. У країні вже працює Молдовсько-російський діловий союз, який заснував колишній президент країни Ігор Додон спільно із сином ексгенпрокурора Росії Ігорем Чайкою. Центр «Досье» і «RISE Молдова» з’ясували, що у 2021-2022 роках організація отримала понад 20 мільйонів рублів від Ігоря Чайки. Міністерство фінансів США вважає, що мета організації – впливати на молдовських парламентаріїв.

Кремль планував завадити обмеженню російських ЗМІ, проте це не вдалося: 2022 року в Молдові закрили шість російських телеканалів, щоб захистити громадян від дезінформації.

За даними розслідувачів, наступним кроком Кремля стане збільшення електорату проросійських молдовських політиків, формування проросійських настроїв, а також протидія зближенню з Румунією та співпраці з НАТО і дискредитація Альянсу в очах жителів країни.

Раніше цього місяця американський телеканал CNN із посиланням на неназваних представників Білого дому повідомив, що розвідувальне співтовариство США вважає, що особи, пов’язані з російською розвідкою, планують організувати протести в Молдові з метою повалення чинної влади.

У США вважають, що Росія працює над послабленням уряду Молдови, який прагне тісніших зв’язків з Європейським союзом. США також бачать ознаки того, що пов’язані з російським урядом діячі можуть проводити навчання антиурядових демонстрантів у Молдові. Останніми тижнями Кишинів сколихнули антиурядові протести, переважно організовані лояльною до Росії партією «Шор».

США також вважають, що Москва працює над поширенням дезінформації про ситуацію в Молдові. Одним із прикладів є заява Міністерства оборони Росії минулого місяця про те, що нібито Україна планувала вторгнутися до сепаратистського молдовського регіону Придністров’я, який підтримує Москва.

Представники США заявили, що ці звинувачення є «необґрунтованими, фальшивими та викликають безпідставну тривогу».

Адміністрація Байдена не бачить безпосередньої військової загрози для Молдови, заявили чиновники. Але США уважно стежать за діяльністю Росії в Молдові, побоюючись постійних зусиль Росії з дестабілізації Європи. Президент Джо Байден зустрівся з молдовською колегою Маєю Санду минулого місяця у Варшаві, де вони обговорили, зокрема, і діяльність Росії.