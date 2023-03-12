Поліція заявляє, що запобігла підтримуваній Росією змові щодо заворушень у столиці Молдови

Поліція Молдови заявила про запобігання змові підтримуваних Росією груп людей, які були спеціально навчені, щоб викликати масові заворушення під час протесту в столиці проти нового прозахідного уряду країни, повідомляє AP.

Голова поліції Молдови Віорел Чернаутяну заявив на пресконференції, що агент під прикриттям проник у групи «диверсантів», деяких громадян Росії, яким пообіцяли 10 000 доларів США за організацію «масових заворушень» для дестабілізації Молдови під час протесту в столиці – Кишинів. За його словами, затримано семеро людей.

Російська сторона цих повідомлень наразі не коментувала.

Окремо поліція повідомила, що в неділю заарештувала 54 протестувальників, у тому числі 21 неповнолітнього, які демонстрували «сумнівну поведінку» або мали при собі заборонені предмети, включаючи щонайменше один ніж.

Акція протесту в неділю є однією з кількох, проведених за останні тижні групою під назвою «Народний рух», яку підтримує дружня до Росії молдовська партія «Шор», яка має 6 зі 101 місця в законодавчому органі країни. Демонстранти вимагають від уряду повністю покрити витрати на зимову енергію та «не втягувати країну у війну». Вони неодноразово закликали президента Майю Санду піти у відставку.

Поліція повідомила, що в неділю було зареєстровано чотири погрози вибуху, в тому числі одну в міжнародному аеропорту столиці, які вони назвали «постійною частиною заходів з дестабілізації» проти Молдови, колишньої радянської республіки з населенням близько 2,6 мільйона осіб. Прикордонна поліція Молдови також повідомила в неділю, що за останній тиждень 182 іноземним громадянам було відмовлено у в’їзді до Молдови, включно з «можливим представником» російської Wagner Group – приватної військової компанії, яка воює в Україні.

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Напередодні національне антикорупційне агентство Молдови повідомило, що вилучило понад 220 000 євро (234 000 доларів США) під час обшуків у справі про ймовірне незаконне фінансування партії «Шор» організованим злочинним угрупуванням.

У відомстві повідомили, що під час обшуку автомобілів «кур’єрів» партії «Шор» були виявлені гроші, запхнуті в конверти та мішки в різній валюті, і що вони призначалися «на оплату транспорту та винагороду людям, які приїжджають на організовані партією акції протесту».

Лідер партії, Ілан Шор, молдавський олігарх, який зараз перебуває у вигнанні в Ізраїлі. Він значиться в санкційному списку Держдепартаменту США як такий, що працює на російські інтереси.

Днями розвідувальне співтовариство США заявило, що особи, пов’язані з російською розвідкою, планують організувати протести в Молдові з метою повалення чинної влади.