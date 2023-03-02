У ГУР назвали дві цілі створення Росією напруги навколо Молдови

Росія, посилюючи напругу навколо Молдови і її сепаратистського регіону Придністров’я, переслідує дві цілі: відвернення уваги світу від війни в Україні й демонстрація якоїсь «перемоги» для російського народу, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк.

«Вони бачать, що вся увага сконцентрована на Україні, у тому числі в сенсі допомоги. Тому вони намагаються розпалити нову пожежу в Європі… Вони не досягли жодного результату у своїй так званій «спеціальній військовій операції». Тому їм потрібно демонструвати будь-які «перемоги» для свого населення. Зараз вони намагаються зробити якусь революцію, щоб створити ілюзію як «мир за них», «народ «Молдавії за нас», – сказав Черняк у коментарі РБК-Україна, повідомила пресслужба ГУР.

Він зауважив, що за схожим сценарієм російські сили колись влаштовували провокації у Донецьку та Луганську.

Нещодавно Росія неправдиво стверджувала, що Україна планує вторгнутися в Придністров’я, викликаючи підозри, що Москва шукає привід для анексії сепаратистського регіону, як це було з українським Кримом у 2014 році.

Прозахідна президентка Молдови Мая Санду і президент України Володимир Зеленський попередили, що Москва планує дестабілізаційні дії всередині Молдови, щоб виправдати російське вторгнення з Придністров’я, яке може перетворити Молдову на стартовий майданчик для нападів Росії на Україну.