Протест в Кишиневі: затримані 54 людини, поліція не пропустила демонстрантів до урядових будівель

У столиці Молдови Кишиневі поліція не допустила кілька тисяч демонстрантів до урядових будівель після того, як офіційні особи попередили про можливі організовані безлади під час акції протесту, останньої з серії протестів проти проєвропейської президентки Майї Санду.

Як повідомляє агенція Reuters, у неділю близько 4500 протестувальників зібралися на протест проти високих цін, але поліція встановила блокпости на дорозі з автобусами, щоб затримати їх у районі, далекому від урядових будівель.

За словами чиновників, за порушення громадського порядку затримано 54 людини. Кілька автобусів демонстрантів не пропустили до столиці.

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Раніше сьогодні поліція Молдови заявила про запобігання змові підтримуваних Росією груп людей, які були спеціально навчені, щоб викликати масові заворушення під час протесту в Кишиневі проти нового прозахідного уряду країни. Голова поліції Молдови Віорел Чернаутяну заявив, що агент під прикриттям проник у групи «диверсантів», деяких громадян Росії, яким пообіцяли 10 000 доларів США за організацію «масових заворушень».

Днями розвідувальне співтовариство США заявило, що особи, пов’язані з російською розвідкою, планують організувати протести в Молдові з метою повалення чинної влади.



Новий прозахідний уряд на чолі з колишнім міністром внутрішніх справ Доріном Речаном обійняв свою посаду в середині лютого в одній із найбідніших країн Європи. Попередня адміністрація була змушена піти з посади після тривалих заворушень і труднощів із сплатою високих цін за російський газ.