Молдова є об’єктом «гібридної війни, створеної Росією» – міністр оборони

Молдова зараз не стикається з «безпосередньою військовою небезпекою», але є об’єктом «гібридної війни, створеної Росією» у спробі «повалити державну владу», заявив AFP міністр оборони країни Анатолій Носатий.

«Безпосередньої військової небезпеки Молдови зараз немає, але існують інші типи небезпек, які впливають на безпеку країни, – гібридна війна», – сказав Носатий після останньої серії антиурядових протестів, що відбулися 12 березня в Кишиневі.

За його словами, генеруючи «дезінформацію, напругу в нашому суспільстві», Росія намагалася «змінити політичний порядок, дестабілізувати та повалити державну владу».

12 березня поліція Молдови заявила про запобігання змові підтримуваних Росією груп людей, які були спеціально навчені, щоб викликати масові заворушення під час протесту в Кишиневі проти нового прозахідного уряду країни. Голова поліції Молдови Віорел Чернаутяну заявив, що агент під прикриттям проник у групи «диверсантів», деяких громадян Росії, яким пообіцяли 10 000 доларів США за організацію «масових заворушень».

Днями розвідувальне співтовариство США заявило, що особи, пов’язані з російською розвідкою, планують організувати протести в Молдові з метою повалення чинної влади.



Новий прозахідний уряд на чолі з колишнім міністром внутрішніх справ Доріном Речаном обійняв свою посаду в середині лютого в одній із найбідніших країн Європи. Попередня адміністрація була змушена піти з посади після тривалих заворушень і труднощів із сплатою високих цін за російський газ.