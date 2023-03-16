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США оприлюднили відео перехоплення російськими винищувачами дрона в Чорному морі

Російський літак Су-27 скидає паливо на безпілотний літак розвідки ВПС США MQ-9 над Чорним морем, намагаючись, очевидно, засліпити або пошкодити його, 14 березня 2023 року. Скріншот з відео

Командування силами США в Європі (EUCOM) оприлюднило відео про те, як російський винищувач скидає пальне на американський дрон MQ-9 Reaper над Чорним морем під час інциденту 14 березня.

Як повідомили військові США, це розсекречене відео з камери MQ 9 було відредаговане по тривалості, але події зображені в послідовному порядку.

14 березня Сполучені Штати Америки звинуватили Росію в «небезпечному і непрофесійному» перехопленні її винищувачами американського безпілотника-розвідника, що призвело до його падіння в Чорне море.

Вашингтон викликав посла Росії, щоб висловити протест проти «нерозважливої» поведінки російських пілотів двох винищувачів Су-27. Пентагон заявив, що перехоплення безпілотника MQ-9 Reaper сталося у міжнародному повітряному просторі.

За словами речника Пентагону, бригадного генерала Патріка Райдера, російські літаки скинули пальне на MQ-9, очевидно намагаючись засліпити або пошкодити його, і пролетіли перед дроном, перш ніж один із винищувачів зачепив гвинт безпілотника.

Російський літак Су-27 починає скидати паливо на безпілотний літак розвідки ВПС США MQ-9 над Чорним морем, намагаючись, очевидно, засліпити або пошкодити його, 14 березня 2023 року. Скріншот з відео
Російський літак Су-27 починає скидати паливо на безпілотний літак розвідки ВПС США MQ-9 над Чорним морем, намагаючись, очевидно, засліпити або пошкодити його, 14 березня 2023 року. Скріншот з відео

Речник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що інцидент є явним порушенням міжнародного права.

Міністерство оборони Росії 14 березня заперечило, що якийсь із його літаків контактував з американським безпілотником, і заявило, що дрон розбився через «різке маневрування».

Посол Росії в США Анатолій Антонов після того, як його викликали до Державного департаменту через інцидент, заявив, що Москва не хоче «конфронтації» зі США.

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