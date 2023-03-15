Атака РФ на MQ-9 Reaper США: чи вплине це на військову допомогу Україні?

США заявляють, що Росія пошкодила американський дрон MQ-9 Reaper у нейтральних водах Чорного моря. За повідомленням американського повітряного командування в Європі, два винищувачі Су-27 ВКС РФ провели маневри біля безпілотника: скинули на нього паливо і потім зачепили його гвинт – у результаті військові були змушені втопити апарат у міжнародних водах.

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Повітряні сили США назвали акцію росіян «небезпечним та непрофесійним маневром», який погрожував катастрофою і російським літакам теж.

За версією Росії, дрон йшов «надто близько» до Криму, рухався у напрямку «кордону Росії» з вимкненими транспондерами – але впав все одно сам, а винищувачі його нібито тільки супроводжували.

Посол Росії в США Анатолій Антонов, якого викликали для пояснень, сказав: Росія виходить із того, що американці припинять польоти біля її кордонів, бо там вони збирають розвіддані для України.

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А вже після візиту до Держдепу Антонов додав: РФ попереджала США не проникати у простір, який Кремль визначив як зону так званої СВО, як у РФ називають війну в Україні з початком повномасштабного вторгнення. У Пентагоні заявили, що вжили заходів для того, щоб захистити уламки Reaper – експерти вважають, що на БПЛА задіяли вибух для самознищення.

Головні питання випуску:

Чого намагався досягти Кремль цією атакою?

Чому США обмежилися викликом російського посла?

Як інцидент над Чорним морем вплине на наступні рішення союзників з військової допомоги Україні?