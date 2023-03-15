Лавров звинуватив США в «ігноруванні» обмежень у повітряному просторі над Чорним морем

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 15 березня звинуватив Сполучені Штати в «ігноруванні» обмежень у повітряному просторі, які Росія запровадила в прибережних районах Чорного моря після початку повномасштабної війни з Україною.

«Вони повністю ігнорують той факт, що після початку спеціальної воєнної операції (російський офіційний евфемізм на позначення війни проти України – ред.) наші військові оголосили відповідні райони Чорного моря… районами з обмеженим статусом для використання будь-якої авіації», – сказав Лавров в інтервʼю російському державному телебаченню «Россия-1».

Лавров також звинуватив США у «постійному пошуку провокацій, спрямованих на посилення напруженості». «Будь-які інциденти, які провокують зіткнення між двома великими ядерними державами, завжди становлять великий ризик», – сказав він.

Раніше 15 березня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що інцидент із падінням американського безпілотника в Чорне море «розслідується». Виступаючи на пресконференції в ефіопському місті Аддіс-Абеба, Блінкен відмовився говорити про деталі інциденту, сказавши лише, що розслідування має тривати.

«Що я можу сказати дуже чітко, це була нерозсудлива та небезпечна дія», – сказав очільник зовнішньополітичного відомства.

У звʼязку з інцидентом 14 березня до Держдепартаменту був викликаний посол Росії у США Анатолій Антонов. Помічниця держсекретаря Карен Донфрід висловила російському дипломату стурбованість США щодо інциденту. Посол повторив позицію міністерства оборони Росії, яке стверджує, що жодний російський літак не контактував із американським безпілотником.

Антонов також стверджував, що Росія «проінформувала про цей простір, визначений зоною проведення спеціальної військової операції». «Ми попереджали не входити, не проникати», – додав він, запитуючи, як відреагують США, якщо російський безпілотник наблизиться до Нью-Йорка чи Сан-Франциско.

14 березня речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер заявив, що американські військові втратили дрон через пошкодження, яких він зазнав під час перехоплення над нейтральними водами Чорного моря. У заяві американських військових ідеться, що один із двох російських винищувачів, які пролетіли поблизу безпілотника, зачепив гвинт літака, що є порушенням міжнародного права.