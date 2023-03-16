Після «Рамштайну» Шольц заявив про важливість швидкого надання боєприпасів Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 16 березня попередив, що вкрай важливо якомога швидше забезпечити Україну новими боєприпасами для протистояння вторгненню Росії, поівдомляє AFP.

«Дуже важливо, щоб ми швидко постачали Україні необхідні боєприпаси», – сказав Шольц у нижній палаті парламенту, пообіцявши вжити заходів на саміті ЄС наступного тижня.

Читайте також – Politico: США зосереджені на підготовці України до великого весняного контрнаступу

Країни-партнери України 15 березня провели чергове засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що його підсумки «вселяють оптимізм».

Перед проведенням засідання міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що країни-учасниці зустрічі у форматі «Рамштайн» мають розробити інноваційні рішення для промислово-виробничих проблем, аби збільшити виробництво боєприпасів.

У Пентагоні кажуть, що Україну чекає важка боротьба навесні та влітку. Також, за даними керівника ГУР Міноборони України Кирила Буданова, від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої.