«Вони готові продовжувати цю війну» – Боррель про Росію

Голова зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель вважає, що, попри значні людські та матеріальні втрати, російські війська не відмовляться від намірів зламати опір українців.

«Санкції безсумнівно послаблять економіку Росії. Вони зазнали багато втрат, загинуло багато військових. Але зазнали й матеріальних втрат: знищено понад 1600 танків. Це те, що Путін ніколи не міг би собі уявити. Але, на жаль, схоже, що вони готові продовжувати цю війну, тому що вони сконцентрували 300 тисяч солдатів на лінії фронту, що вдвічі більше за той особовий склад, який у них стояв на кордоні перед початком війни», – сказав Боррель в інтервʼю Радіо Свобода.

За його словами, є ті, хто бояться, що коли погода поліпшиться, цих солдатів кинуть у наступ. Проте, на думку Жозепа Борреля, реально російські війська вже розпочали наступ.

«Вони намагатимуться зламати опір українців. Саме тому ми повинні продовжувати підтримувати українців і тримати двері відкритими для будь-якого мирного процесу, який хтось зможе ініціювати», – додав він.

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23 лютого міністри фінансів країн G7 вирішили збільшити зобов’язання щодо фінансової підтримки України до 39 млрд доларів США.

У спільній заяві міністри також підтвердили «рішучу підтримку тісної взаємодії МВФ з Україною та привітали досягнутий прогрес у завершенні перегляду в рамках програми МВФ».