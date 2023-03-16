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Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги

Німецька ракетна система залпового вогню Mars II, до неї Німеччина, серед іншого, надасть боєприпаси (фото ілюстративне)

Німеччина передала українській армії чергову партію військової допомоги, до якої ввійшли боєприпаси для артилерії та РСЗВ, генератори та автонавантажувачі.

Як повідомляє пресслужба уряду країни, до пакета, зокрема, увійшли 5 тисяч снарядів калібру 155-мм, невідома кількість високоточних боєприпасів для РСЗВ MARS II, а також 25 генераторів.

Крім того, пакет містить чотири мобільні антенно-щоглові системи, два автонавантажувачі, два ангарних тенти, а також 500 пістолетів SFP9.

Повідомляється також, що Німеччина готується передати українським військовим іще 5330 снарядів калібру 155-мм, а також невідому кількість ракет для систем ППО Iris-T SLM.

Раніше сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц 16 березня попередив, що вкрай важливо якомога швидше забезпечити Україну новими боєприпасами для протистояння вторгненню Росії.

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