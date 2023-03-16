Естонія надасть Україні снайперську зброю і спорядження на майже 500 тисяч євро

Уряд Естонії підтримав надання Україні чергового пакета військової допомоги на майже 500 тисяч євро, який включає, зокрема, снайперську зброю, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Естонії.

«Учора разом із нашими союзниками ми обговорювали поточний стан допомоги Україні у форматі «Рамштайн». Зрозуміло, що зайвий час у підтримці України брати нізвідки. Наша велика ініціатива спрямована на спільну закупівлю ЄС одного мільйона артилерійських снарядів, але ми також маємо продовжувати з більш дрібними, цілеспрямованими пакетами допомоги. Звідси наше сьогоднішнє рішення спрямувати цей пакет допомоги, як продовження попереднього – на оснащення спецпідрозділів і снайперів», – сказав естонський міністр оборони Ханно Певкур.

Пакет допомоги Естонії включає напівавтоматичні гвинтівки, снайперські гвинтівки, оптичні приціли, біноклі, боєприпаси, індивідуальне та спеціальне спорядження, патрульні катери і тепловізори. Крім того, передається медичне обладнання. Загальна вартість військової допомоги становить 494 300 євро.

У лютому, перебуваючи з візитом у Києві, міністр оборони Естонії Ханно Певкур оголосив про пакет військової допомоги для України для українських сил спеціальних операцій.



Естонія вже надала Україні військову допомогу на суму майже 400 мільйонів євро, або понад 1% ВВП.